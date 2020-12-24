شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية بالزمالك توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم بالقداس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة، وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، التى يترأس فيها الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد الميلاد المجيد. وذكرت الكنيسة الأسقفية، أن تلك الخدمة يقدمها رامز بخيت خادم الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية التي تعتبر أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع كانت الكنيسة الأسقفية قد بدأت قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة رعاياها الأجانب. الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم. وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.

الكنيسة الأسقفية بالزمالك توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة (1)

الكنيسة الأسقفية بالزمالك توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة (2)

الكنيسة الأسقفية بالزمالك توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة (3)



كانت هذه تفاصيل خبر الكنيسة الأسقفية بالزمالك توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم بالقداس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.