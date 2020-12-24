شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأسقفية يشكر الرئيس السيسى على التهنئة بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية ، الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تهنئة الكنيسة بعيد الميلاد، وإرساله اللواء أشرف جاب الله، مندوب الرئاسة، واللواء عبد السميع شبانة مندوب وزارة الداخلية، السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية، الشيخ د محمد الأمير والسفير عبد الرحمن موسى، مندوب شيخ الأزهر، واللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة، للحضور بالإنابة عن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأكد أن البابا تواضروس الثانى، أرسل رسالة تهنئة خاصة، كما أرسل عدد من المسئولين رسائل تهنئة بعيد الميلاد.

كانت الكنيسة الأسقفية قد بدأت قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة رعاياها الأجانب.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.



قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين الاسقفية قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين الاسقفية



قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين الاسقفية قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين الاسقفية







