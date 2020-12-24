شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: نسبة تغطية النقابات الفنية والتشكيلية 4.4% لنظام التأمينات الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ميرفت صابرين مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم بلورة مطالب النقابات الفنية، وكان أهم مطلب أنهم يعانون من انخفاض معاش النقابة، بسبب نقص موارد الصناديق الخاصة، وتم الاتفاق على عقد بروتوكول بين رؤساء تلك النقابات والهيئة القومية للتامين الاجتماعى.

وأشارت إلى أنه تم اكتشاف عدد المنضمين لنظام التأمينات الاجتماعية من النقابات الفنية والتشكيلية حوالى 1654 فى حين أن عددهم 37 ألفا ونسبة التغطية حوالى 4.4%.

وتابعت الدكتورة ميرفت صابرين خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحقيقة والمذاع على قناة اكسترا نيوزن والذى يقدمه الإعلامي أحمد أبو زيد، أنه تم التعهد بعمل حصر كل أعضاء النقابة لإنشاء قاعدة بيانات وافية عن أعضاء النقابات الفنية، مؤكدة أن ما يتم العمل عليه هو تحسين موارد النقابة، وبالتالى يتم تحسين الوضع المالي للصناديق الخاصة التابعة للنقابات الفنية والتشكيلية.