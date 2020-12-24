شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: مستهدف توصيل الغاز لمليون وحدة سكنية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، أنه من المستهدف العام القادم توصيل الغاز الى حوالى مليون وحدة سكنية، لافتا إلى أن توصيل الغاز للمنازل قد شهد قفزات كبيرة خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وتابع عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحقيقة المذاع على قناة اكسترا نيوز، والذى يقدمه الإعلامى أحمد أبو زيد، أنه تم توصيل الغاز إلى حوالى 11 مليون ونصف المليون وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه كلما ازداد عدد الوحدات السكنية التى تعمل بالغاز تم انخفاض فاتورة استيراد الغاز من الخارج، بالإضافة إلى الخدمة الحضارية التي يتم تقديمها للمواطن وشبكة الغاز الطبيعي منتشرة في جميع محافظات الجمهورية باستثناء محافظة الوادي الجديد وهناك خطة لتوفير الخدمة بالمحافظة من خلال ناقلات الغاز المضغوطة.

وواصل المهندس حمدى عبد العزيز قائلا، يتم توصيل الغاز للوحدات السكنية مباشرة بعد التأكد من الاشتراطات اللازمة للسلامة.