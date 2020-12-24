شكرا لقرائتكم خبر عن خلف الحبتور يزور مزرعة للخيول العربية الأصيلة: طبيعة خلابة وخيل كحيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور، عن سعادته بحضور عرض الخيول العربية بمزرعة الفريدة للخيول العربية الأصلية.

وكتب رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور عبر حسابه بموقع تويتر:"استمتعنا اليوم بعرض خلاب للخيول العربية في مزرعة الفريدة للخيول العربية الأصيلة التي تملكها عائلة الأستاذ المهندس حمدى سليمان وابنيه طارق وأحمد، ما شاء الله على جمال الخيل العربية الأصيلة، مشاهدتها وسماع صهيلها متعة لا تضاهى".

وتابع: "رفقة ممتازة وطبيعة خلابة وخيل كحيلة... مع الأخ الاستاذ المهندس حمدي سليمان في مزرعة الفريدة للخيول العربية لأصيلة".

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وكان أشاد رجل الأعمال الإماراتى بالتقدم الملحوظ فى مجال الاستثمار فى مصر، وتطور منظومة الاستثمار الأجنبى وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، كما تطرق اللقاء للحديث عن مستقبل المشروعات الصغيرة فى مصر ودور رجال الأعمال فى ضخ استثمارات تعمل على تنشيط عجلة الاستثمار وخلق فرص جديدة للشباب.

جاء ذلك خلال لقاء عشاء بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، دعا إليه المحامى الدولى والإعلامى خالد أبو بكر، حيث التقى رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور، مع عدد من رجال الأعمال والإعلاميين والمثقفين والفنانين.