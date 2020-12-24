الجيزة: ضبط 9 حالات تعدِ على الطريق ومصادرة 20 شيشة بمركز الواحات البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:
أعلنت محافظة الجيزة، ضبط 9 حالات تعدي على الطريق ومصادرة 20 شيشة بمركز الواحات البحرية، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومتابعة الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية.
وقالت المحافظة في بيان اليوم، إن ذلك جاء في إطار تكاتف أجهزة الدولة للحفاظ على الصحة العامة باتخاذ كافة الإجراءات لمجابهة فيروس كورونا.
وأجرت المحافظة، حملة مكبرة مع بالتعاون مع إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية تحت غطاء أمني بقوة من قسم شرطة الواحات وتم ضبط الكافيهات المخالفة بتقديم الشيشة، و المتجاوزة عن نسبة الإشغال المقررة والمسببة لإشعال الطريق العام وأسفرت الحملة عن مصادرة 20 شيشة ورفع 13 إشغال وتحصيل 8 حالات غرامات فورية وعدد 9 محاضر إشغال طريق عام.
وأضافت المحافظة، أنه تم إيداع جميع المحتويات في مخازن المركز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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