أجراس "الأسقفية" تدق وتعلن بدء قداس عيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك، قبل قليل، لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد المعروف باسم الكريسماس، إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.
فيما بدأ موكب المطران الدكتور منير حنا في الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة ونائبه وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة فى نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهى بهيكل الكنيسة.
بينما رنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "هذا هو اليوم السعيد" التي تحتفى بميلاد المسيح وترنم كجزء من طقوس قداس عيد الميلاد المجيد.
ويترأس المطران منير حنا، قداس عيد الميلاد بالكنيسة الأسقفية وشط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
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