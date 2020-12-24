الكنيسة تنظم لقاءً عالميا حول تطورات فيروس كورونا ولقاحاته.. الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنظيم جامعة هولي صوفيا اللاهوتية للأقباط الأرثوذكس في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد المقبل، لقاء خاص من حول العالم للرد على أسئلة الأقباط حول آخر تطورات مرض فيروس كورونا المستجد، واللقاحات المطروحة، وذلك تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وإشراف الأنبا دافيد أسقف إيبارشية نيويورك ونيو انجلاند للأقباط الأرثوذكس بأمريكا ورئيس جامعة هولي صوفيا، مشيرة إلى أن اللقاء سيتم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى قناتي «أغابي» و«سي تي في» القبطيتين.

وقال القمص إبراهام عزمي، عميد جامعة هولي صوفيا واستشاري أمراض الباطنة والطوارئ السابق بجامعة يوماس بالولايات المتحدة ومدير المكتب البابوي للإعلام بأمريكا، إنه سيدير اللقاء الذي سيشارك فيه عدد من الأطباء والاستشاريون من عدد من الدول حول العالم منهم من انجلترا كل من: «الدكتور مجدي إسحق، وكيل كلية الجراحين الملكية والدكتور رأفت سعد استشاري ومدير عام قسم العناية المركزة بمستشفى رابتينجتون بويجان في مانشستر».

وأضاف عزمي، أنه سيشارك من الولايات المتحدة الدكتور إبراهيم خليل أديب أستاذ الصحة العالمية بجامعة واشنطن، والدكتورة فيرونيكا عزمي معوض استشاري أمراض باطنة وزمالة في تخصص المناعة الإكلينيكية بجامعة بيل، فضلا عن الدكتور كريستيان جرجس استشاري أمراض باطنة وجهاز هضمي بجامعة هيتريك هابن من ألمانيا، والدكتورة منال تادرس استشاري ميكروبيولوجي بجامعة تورنتو في كندا، إلى جانب مشاركة عدد من الأطباء من مصر منهم: «الدكتور باسم بولس غبريال أستاذ الرعاية المركزية بطب عين شمس، والدكتور ناجي إسكندري أستاذ علم الفيسيولوجي سابقا بكلية الطب قصر العيني بجامعة القاهرة».

وشهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الماضية تصاعد في الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ما دفع البابا تواضروس الثاني لتعليق القداسات بكنائس القاهرة والإسكندرية لمدة شهر.