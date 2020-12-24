شكرا لقرائتكم خبر عن حمد رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة العريش.. ونصر الدين نائبًا له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز الطالب حمد أكرم حمد محمد، من كلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش، برئاسة اتحاد طلاب الجامعة، والطالب محسن نصر الدين أحمد، بكلية التربية الرياضية، نائبًا لرئيس الاتحاد.

جاء ذلك في المرحلة النهائية لانتخابات الطلاب بجامعة العريش، والتي أُجريت الخميس، تحت رعاية الدكتور سعيد عبدالله لافي رفاعي، رئيس جامعة العريش، والدكتور عز الدين الحسيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأسعد حافظ، مدير رعاية الشباب بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة عند استقباله للطلاب الفائزين أن الجامعة ليست مكاناً للعلم فقط، وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب.. حيث يتم العمل على إكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامهم، مشيرًا إلى أن تقدم مصر يتحقق بوعي شبابها وتنمية قدراتهم على ممارسة أرقى درجات الفكر الديمقراطي.

وأضاف أن الانتخابات الطلابية تمت بشكل ديمقراطي، وفي إطار الشفافية منذ إنطلاقها تأكيدا لقيم وتوجيهات جامعة العريش في تصعيد الشباب ومشاركتهم في كل الفاعليات وتأهيلهم للمساهمه في النهوض بالوطن.

وأعلن عن الانتهاء من تشكيل لجان الاتحاد على مستوى الجامعة، وضمت كلًا من الطلاب:

- حميدة أحمد فؤاد أمينا للجنة الأسر الطلابية، أيمن لطفى سعد ابراهيم أمينًا مساعدًا للجنة.

- عبدالله محمد محمد فرج أمينا للجنة الاجتماعية والرحلات، أماني أحمد محمود ابراهيم أمينًا مساعدًا للجنة.

- عمرو محسن صالح البيك أمينا للجنة الرياضية، فاطمة رفعت موسى إسماعيل، أمينا مساعدًا للجنة.

- هاجر عيد حسن عبدالعزيز أمينا للجنة الثقافية، عادل محمد السيد، أمينا مساعدًا للجنة.

- أحمد ابراهيم محمد ابراهيم أمينا للجنة الفنية، آلاء محمد على الخضري، أمينا مساعدًا للجنة.

- رحمة عادل ابراهيم السيد أمينا للجنة الجوالة والخدمة العامة، مى عبدالرحمن سالمان جمعة أمينًا مساعدًا للجنة.

- أحمد حافظ سليم عبدالرحمن أمينا للجنة العلمية والتكنولوجية، سارة حسين ابراهيم أمينا مساعدا للجنة.

ومما يذكر أنه سبق الانتهاء من انتخابات الاتحادات الطلابية والأمناء والأمناء المساعدين للجان الاتحادات على مستوى كليات جامعة العريش.