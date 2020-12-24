شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: لا يوجد معتقل سياسي واحد في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه لا يوجد معتقل سياسي واحد في مصر كما ادعت الصحافة العالمية بوجود 60 ألف معتقل فهذا غير صحيح فجميع المحبوسين بقرار من النيابة العامة.
وأضاف «بكري» خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة "صدى البلد"، الخميس، أن المؤامرة على مصر لها وجوه متعددة، مطالبًا من الجميع أن يحذر من ذلك.
وكشف أنه ليس كل شخص يتحدث عن مصر فهو يحب مصر، ضاربا بالمثل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مصر.
وشدد الإعلامي مصطفى بكري على أن الخطاب الإعلامي يجب أن يكون منضبطا، كما أن الخطاب السياسي يجب أن يراعي التوازنات في علاقاتنا، لأن مصر مستهدفة وهذا الاستهداف عبارة عن أشكال متعددة «فهناك كلام فاضي عن مصر في الجرائد العالمية عن حقوق الإنسان» وفقًا له.
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الوضع في مصر
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