شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترسل طائرة مساعدات طبية وإنسانية إلى مالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من طراز «إليوشن» محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات والماسكات الطبية والبدل الواقية والمواد الغذائية إلى دولة مالى، وذلك للوقوف بجانب شعب مالى في مجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأقلعت طائرة المساعدات، الخميس، من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار باماكو الدولى، وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها لحكومة مالي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم يد العون للدول الإفريقية لمواجهة تداعيات أزمة الفيروس. وكانت مصر وجهت العديد من المساعدات للدول الصديقة والشقيقة في أفريقيا والقارات الأخرى.