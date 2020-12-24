شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية» تنظم ورشة حول لمأمونية تداول الصرف الصحي وإعادة الاستخدام الآمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ورشة عمل تحت عنوان «مأمونية تداول الصرف الصحي وإعاده الاستخدام الآمن»، لبدء الخطوات التنفيذيه الخاصة بإعداد خطط مأمونية تداول الصرف الصحي لمحطات معالجة شركة المياه، في ظل اهتمام الدولة المصرية بإستيراتيجيه إعادة الاستخدام لتغطية العجز المائي، وذلك تحت رعاية المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وترأس الورشة الدكتور على رضوان رئيس قطاع المعامل والجودة، والمهندس جمال حجاب، رئيس قطاع المشروعات، بحضور ممثلي إدارة مأمونية تداول الصرف الصحي بالشركة القابضة، وممثلين من الجهات الخارجية من محافظه القليوبية ووزارت الصحه والزراعه والري والبيئه والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

جدير بالذكر أن خطط مأمونية تداول الصرف الصحي هي الوسيلة الأكثر فاعلية لضمان استدامة ومأمونية الصرف على البيئه والصحة العامة، وتهدف إلى تعظيم الاستفاده من المخلفات المختلفه الناتجه عن عمليه المعالجة.