شكرا لقرائتكم خبر عن داعية: النخلة الواحدة قد تزرع فدانا من النخيل خلال 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد صبري، الداعية الإسلامي بمؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن كلمة صدقة تأتي من الصدق أي أن المتصدق حرر نفسه من حب المال وصدق مع الله، والصدقة الجارية ثوابها مستمر 24 ساعة، مشيرًا إلى أن وصلات المياه التي تقوم بها مؤسسة «نبض الحياة» من خلال الصدقات تؤدي إلى استمرار الثواب.
وتابع «صبري»، خلال حواره ببرنامج «أما بعد»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الخميس، أن النخلة الواحدة تنتج 16 فسيلة خلال 16 عامًا، وكل فسيلة تنتج 16 فسيلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا الامر يكشف عن ثواب الاستثمار في وقف النخيل مع مؤسسة نبض الحياة، معقبًا: «انت تصدقت بنخلة، وانتهت بما لا نهاية من النخيل».
وأشار إلى أن المفهوم الحقيقي للصدقة الجارية يتمحور في المشاركة في وقف النخيل، خاصة ان النخلة الواحد قد تزرع فدانا من النخيل خلال 5 سنوات.
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