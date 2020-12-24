شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: التجارب على اللقاح الصينى لشركة «سينوفارم» مبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجدريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها كشف الصحة مندى نجاح تجارب اللقاح الصينى تحت عنوان:" وزارة الصحة تؤكد: التجارب على اللقاح الصينى لشركة «سينوفارم» مبشرة.. الإفراج الدوائى للشحنة الأولى من اللقاح الأحد المقبل.. ومصر أول دولة فى العالم استخدمت مضادات التجلط فى علاج مرضى كورونا.. ونقوم بتصنيع بروتوكول العلاج بنسبة 100%.

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