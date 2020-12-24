شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لكورنيش النيل بإمبابة فى الاتجاهين لمدة يومين تبدأ غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظه الجيزه عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برفع كفاءة شبكة الكهرباء بمستشفى حميات أمبابة الأمر الذى يستلزم تنفيذ قطع عرضي لشارع كورنيش النيل بالاتجاهين تحديداً أسفل كوبري الساحل.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه سيتم إجراء غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاهين لمدة يومان الجمعة الموافق 25/ 12/ 2020، والسبت الموافق 26 /12 /2020 على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط وذلك دون تعطيل الحركة المرورية.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي شمال الجيزة بمتابعه تنفيذ الأعمال ورد الشيء إلى أصله عقب الانتهاء منها مشيراً إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركه المرورية بنفس الموقع كما ستقوم الشركة المنفذة بنشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال.