شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان فى مصر يهنئ الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية: جائزة مستحقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نوكى ماساكى سفير دولة اليابان بالقاهرة على تهنئة مؤسسة الخليج 365 لفوزها بجائزة الصحافة العربية فرع الصحافة الذكية، من قِبل الأمانة العامة للجائزة مُمثلة فى نادى دبى للصحافة.

وتقدم سفير اليابان بالتهنئة لكل العاملين باليوم السابع على الجائزة المستحقة قائلا: "أثمن الدور الهام االذى تقوم به الصحيفة فى نشر الأخبار المتعلقة باليابان والتى لاشك أنها تسهم فى التقريب بين شعبينا الصديقين متمنيا المزيد من التقدم والازدهار لصحيفتكم الموقرة فى العام الجديد 2021.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا في مؤسسة الخليج 365.

يُذكر أن جائزة الصحافة العربية جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسي، الذي وضعه نادي دبي للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء في اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادي دبي للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.