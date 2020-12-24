شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يعلنان التوصل لاتفاق بشأن بريكست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المفوضية الأوروبية منذ قليل التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية حول بريكست، بعد إزالة كافة نقاط الخلاف بين لندن وبروكسل.

واستمرت المفاوضات حتى وقت متأخر من ليل الأربعاء، وامتدت حتي الساعات الماضية بشأن ترتيبات الصيد، وهي إحدى النقاط الشائكة الأخيرة في المحادثات. وستشمل الاتفاقية التي سيتم الإعلان عنها أحكامًا غير مسبوقة بشأن عدم وجود رسوم جمركية أو حصص على جميع السلع، بالإضافة إلى تسوية الترتيبات المستقبلية بشأن مجموعة واسعة من القضايا من الطيران والنقل إلى التعاون النووي المدني والطاقة.

وقال جونسون بحسب تقرير الصحيفة أن الاتفاقية التي باتت قريبة وتم التوصل إليها بشق الأنفس، تحترم سيادة كلا الجانبين.

وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير بعد استفتاء يونيو 2016 ، لكنها ظلت في السوق الموحدة للكتلة والاتحاد الجمركي لفترة انتقالية مدتها عام كامل ، مما سمح مؤقتًا لحرية الحركة بالاستمرار وتظل التدفقات التجارية بلا احتكاك.