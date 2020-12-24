شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات عزل للأطفال.. التعليم العالى تعلن الطوارئ لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك تنسيقا تاما بين وزارتى الصحة والتعليم العالي لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن مستشفيات التعليم العالى على أتم استعداد لاستقبال الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وأن هناك مستشفيات عزل مخصصة لاستقبال الأطفال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة دى إم سي، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن السلالات الجديدة تصيب الأطفال، ولذلك تم تجهيز أماكن لهم، مؤكدا أن هناك أطفالا لا تظهر عليهم أى أعرض وتم تجهيز أماكن لهم.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار أن عدد المستشفيات الجامعية 115 مستشفى، ومن المتوقع زيادتها؛ بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بزيادة السعة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية التي تستقبل مرضى فيروس كورونا.

وتابع أن هناك مستشفيات لدى وزارة التعليم العالي مخصصة بالكامل لاستقبال مرضى فيروس كورونا، مثل مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومستشفى الباطنة، في جامعتي القاهرة وعين شمس، فضلا عن المستشفى الميداني، ومستشفى العبور التخصصي، ومستشفى الشهيد أحمد شوقي.

وأوضح عبد الغفار، أن المستشفيات الجامعية المحولة لمستشفيات عزل مجهزة بأفضل الاستعدادات لاستقبال مرضى كورونا، مؤكدًا أن الكثافات في الأقسام الداخلية قليلة ولا تتجاوز 20%، وهذا لأن الجميع أصبح يتجه إلى العزل المنزلي في الحالات البسيطة.

وتابع عبد الغفار: "قمنا بدراسة التطورات التي حدثت على الفيروس خلال الأسابيع الماضية والدراسات المصرية لهذه التحورات تؤكد أن فيروس كورونا له قدرة أكبر على الارتباط بالخلايا، وبالتالي انتشاره أوسع وليس له تأثير أشد من الموجة الأولى".