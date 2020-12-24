شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مشروع توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة مشروع توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية.. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد صباح اليوم، أعمال تطوير مبنى مجمع محاكم عابدين، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ولفيف من قيادات وزارة العدل.

‎وفى مستهل الجولة، رحب المستشار عمر مروان ، برئيس الوزراء فى مقر مجمع محاكم عابدين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تُعد زيارة تاريخية، حيث إنها الزيارة الأولى التى يقوم بها رئيس وزراء للمجمع، والذى يقع فى حدود القاهرة الخديوية.

‎وشاهد رئيس الوزراء خلال الجولة فيديو يعرض ما تم من أعمال لتطوير ورفع كفاءة المجمع، ومراحل التنفيذ المختلفة لتلك الأعمال، كما أشار وزير العدل إلى أن مجمع محاكم عابدين يشهد لأول مرة منذ إنشائه في ثلاثينيات القرن الماضي، أعمالاً لرفع الكفاءة، لافتاً إلى أن ذلك يأتى في إطار تنفيذ خطة الوزارة المتكاملة لتطوير المحاكم والارتقاء بمقار ودور العدالة لتهيئة بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، وذلك على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنه روعى خلال تنفيذ أعمال التطوير المحافظة على الطراز المعماري الفريد الذى يتميز به المجمع.