موجز أخبار مصر.. الرئيس يوجه بتوفير الموارد المالية للشركات المدنية المنفذة للمشروعات القومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع اللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة التدفقات المالية للشركات المدنية المكلفة بتنفيذ المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، وتطوير قرى الريف المصري في إطار برنامج "حياة كريمة".

ووجه الرئيس بتوفير الموارد المالية اللازمة لمواصلة الشركات المدنية تنفيذ مختلف المشروعات القومية التنموية على مستوى الجمهورية، على نحو يساهم في الإسراع باستكمالها طبقاً للجداول الزمنية المحددة ووفق أعلى المعايير والمواصفات، الأمر الذي يعزز من عوائد القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للاقتصاد الوطني من تلك المشروعات.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار..

الرئيس يوجه بتوفير الموارد المالية للشركات المدنية المنفذة للمشروعات القومية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع اللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة التدفقات المالية للشركات المدنية المكلفة بتنفيذ المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، وتطوير قرى الريف المصري في إطار برنامج "حياة كريمة".

ووجه الرئيس بتوفير الموارد المالية اللازمة لمواصلة الشركات المدنية تنفيذ مختلف المشروعات القومية التنموية على مستوى الجمهورية، على نحو يساهم في الإسراع باستكمالها طبقاً للجداول الزمنية المحددة ووفق أعلى المعايير والمواصفات، الأمر الذي يعزز من عوائد القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للاقتصاد الوطني من تلك المشروعات.

وزير المالية: حجزنا 30 مليون جرعة من لقاح استرازينكا للوقاية من كورونا

قال محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي "إننا طالبنا 30 مليون جرعة من لقاح استرازينكا في حال إنتاجه وإثبات فاعليته وذلك بخلاف 20 مليون جرعة أخرى، مشيرا إلى أن هذا بأي سعر ولكن حتى الآن لم يتم تحديد السعر.

رسميا.. الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يعلنان التوصل لاتفاق بشأن بريكست

أعلنت المفوضية الأوروبية منذ قليل التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية حول بريكست، بعد إزالة كافة نقاط الخلاف بين لندن وبروكسل.

واستمرت المفاوضات حتى وقت متأخر من ليل الأربعاء، وامتدت حتي الساعات الماضية بشأن ترتيبات الصيد، وهي إحدى النقاط الشائكة الأخيرة في المحادثات. وستشمل الاتفاقية التي سيتم الإعلان عنها أحكامًا غير مسبوقة بشأن عدم وجود رسوم جمركية أو حصص على جميع السلع، بالإضافة إلى تسوية الترتيبات المستقبلية بشأن مجموعة واسعة من القضايا من الطيران والنقل إلى التعاون النووي المدني والطاقة.

أول صور للبطل بيج رامى بعد وصوله مطار القاهرة قادما من أمريكا

وصل اليوم البطل المصرى "بيج رامى"، الذى تمكن من حصد الميدالية الذهبية لبطولة مستر اولمبيا 2020، إلى مطار القاهرة الدولي، حيث تم استقباله فى صالة كبار الزوار، فور وصوله.

وحرص عدد كبير من العاملين في مطار القاهرة، على التقاط الصور التذكارية مع البطل العالمي بيج رامي.

فوز مؤمن أشرف وخلود خالد بمنصب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحادات الطلاب بجامعة القاهرة ، عن فوز الطالب مؤمن أشرف سبع بمنصب رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة للعام الجامعى2020 /2021 بعد حصوله على 29 صوت مقابل 6 اصوات المنافس عبد الرحمن سعيد .

كما فازت الطالبة خلود خالد بمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة بعد حصولها على 28 صوت مقابل حصول حسناء صلاح على 7 اصوات

قالت مصادر لقناة الشرق الإخبارية، إن الجيش السوداني شن هجوما على الجماعات الإثيوبية المسلحة في منطقة أبو طيور بالفشقة الصغرى، مؤكدة أن الجيش يزيد من تعزيزاته العسكرية بالمنطقة المتاخمة للحدود مع إثيوبيا.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت إن هناك اتفاقا بين الخرطوم وأديس أبابا على حل القضايا الحدودية بشكل سلمي ونهائي، وفق ما أفادت به قناة العربية، وجاءت تلك التصريحات بعدما شهدت المنطقة الحدودية اشتباكات مسلحة بين حرس الحدود السوداني وحركات إثيوبية مسلحة سقط على اثرها عدد من أفراد الجيش السوداني بين قتيل وجريح.

رئيس الوزراء: هدفنا التوسع والإسراع فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات المؤهلة فنيا

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وشارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما حضر الاجتماع أيضا، الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة القابضة للغاز، والمهندس، أحمد محمود، نائب رئيس الشركة القابضة للغاز.