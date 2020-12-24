شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يستقبل المهنئين بالعيد قبيل انعقاد قداس الميلاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك فى مصر، عددا من المسئولين والقيادات التنفيذية قبل انعقاد قداس عيد الميلاد المجيد.

ويترأس مساء اليوم الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك فى مصر، قداس عيد الميلاد المجيد، بمقر البطريركية بكاتدرائية العذراء في مدينة نصر، وسط إجراءات احترازية مشددة لحضور القداس، تجنبًا لتفشي فيروس كورونا المستجد، وأعداد محدودة من الحضور لضمان التباعد الاجتماعى.

وحضر عدد من المسئولين والقيادات التنفيذية من الدولة وممثلي الطوائف المسيحية للمشاركة بالقداس، فيما أعلنت كنائس كاثوليكية التجهيز للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بقداسين، وليس قداسا واحدا كما هو المعتاد فى كل عام، بسبب مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، ومن ضمن الكنائس التى أعلنت قداسين كنيسة القديسة لوتيشا بأبو قير فى الإسكندرية، حيث أعلنت أن قداس عيد الميلاد مساء اليوم الخميس، وقداس آخر يوم الأربعاء 6 يناير للاحتفال بعيد الميلاد، وقداس يوم الخميس 31 ديسمبر للاحتفال برأس السنة 7 مساء.

وعن شروط الحضور للقداسات، فقد أعلن السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك، 6 قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، ليتم تطبيقها على الكهنة والرهبان والراهبات والشعب من أبناء الكنيسة الكاثوليكية، أهمها الاستمرار في صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، على ألّا يتجاوز الحضور 40% من سعة الكنيسة، ويكون هناك فاصل بين كل مؤمنٍ وآخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات. ويقوم الآباء الكهنة كلٌّ حسب ظروف رعيته وبالتنسيق مع مطران الإيبارشية- بالاحتفال بالقداس مرة أو مرتين يوميا، والاحتفال بالقداس مرتين يومي الجمعة والأحد، وذلك لإعطاء فرصة حضور القداس الإلهي لكافة المؤمنين ووقايتهم من أي عدوى ممكنة.

أما بخصوص المناولة فأكدت الكنيسة بأنها تعى جيدا تقليدها المُستَلم، لكنها في هذا الظروف الاستثنائية فقط، تصرح بأن يضع الأب الكاهن المناولة للمؤمن في يده، على أن ينتظر الأب الكاهن حتى يتأكد أن المؤمن قد تناولها مباشرة في فمه، ويمتنع الآباء الكهنة، في هذه الفترة الاستثنائية فقط، عن مناولة الأطفال دون 6 سنوات، وقد أكدت الكنيسة أنه سيتم إقامة قداس عيد الميلاد في كل الكنائس بنفس الإجراءات الاحترازية المذكورة أعلاه، ويمكن إضافة قداس أخر يوم العيد صباحا، بحسب احتياج كل رعية بالتنسيق مع الأب مطران كل إيبارشية، وذلك لتقليل أعداد الحاضرين في كل قداس.



بطريرك الكاثوليك يستقبل المهنئين بالعيد



بطريرك الكاثوليك يستقبل المهنئين بالعيد