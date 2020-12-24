شكرا لقرائتكم خبر عن "المترو" تشن حملة بمحطات الخطوط الثلاثة لضبط المخالفين لقرار إرتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة مترو الأنفاق اليوم، الخميس، بتنفيذ حملة تفتيش مكثفة وموسعة بعدد من محطات الخطوط الثلاثة داخل صالات المحطات والأرصفة وأيضاً داخل القطارات.

بدأت الحملة بالتواجد بمحطة العتبة بالخط الثانى والثالث ، ثم التوجه إلى محطة الشهداء بالخط الأول والثانى ، وأيضا محطات غمرة وكوبرى القبة وسراى القبة وعزبة النخل والمرج الجديدة ، بالتتسيق مع شرطة مترو الأنفاق ، ومشاركة الادارات العامة المعنية بشركة مترو الانفاق ( العلاقات العامة والاعلام - الامن الداخلى بشركة المترو ) وبتواجد فريق عمل شركة الرواد للأمن و فريق عمل شركة فالكون جروب للأمن وذلك لضبط كافة الظواهر السلبية أو أى راكب مخالف لقرار إرتداء الكمامة على أرصفة المحطات أو داخل القطارات وتوعيتهم بضرورة إرتداء الكمامة حفاظاً عليهم وعلى من حولهم.

يذكر أن الشركة تقوم بشكل مستمر بتوعية جمهور الركاب بالخطوط الثلاثة بضرورة إرتداء الكمامة إلى جانب إستمرار الإذاعة الداخلية بجميع المحطات فى إذاعة تنويهات بعدم دخول أى راكب من دون إرتداء الكمامة والتشديد على عدم نزعها داخل القطارات حتى لا يتعرض الراكب لغرامة فورية تصل إلى أربعة آلاف جنيها.

كما يذكر ان اجمالى عدد محاضر عدم ارتداء الكمامة بحملة اليوم بمحطات المترو المختلفة حوالى 1687محضر ، وعدد 14 محضر بائع متجول .