شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لجنة مواجهة كورونا لعبت دورا كبيرا فى تحديد البروتوكولات العلاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة، إن اللجنة العلمية لمواجهة كورونا لعبت دورا كبيرا فى تحديد البروتوكولات العلاجية لأعراض فيروس كورونا، مضيفا أنه تم تدريب 27 ألفا من الفرق الطبية منهم 25 ألف طبيب وأكثر من ألف صيدلى على آلية مواجهة كورونا.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، إنه تم توفير المعلومات الجديدة حول كورونا للفرق الطبية من خلال الموقع الرسمى، وأنه يتم عقد مؤتمرات علمية أون لاين كل فترة بين اللجنة العلمية والفرق الطبية لمناقشة كل أمور التعامل مع كورونا، وأن 80% من الحالات المصابة بكورونا يعالجون فى المنزل.

وكان الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤن مبادرات الصحة العامة، أكد أن 80% من الحالات المصابة بكورونا بسيطة، ولا تحتاج للمستشفيات، مؤكدا أن الدولة توفر كل الإمكانات للعلاج بالمجان.

وقال الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، خلال مؤتمر صحفى اليوم، للإعلان عن جهود اللجنة العلمية فى إصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا، ودور وزارة الصحة فى توفير الأدوية خلال عام الجائحة، إن اللجنة تعمل ليل نهار لخدمة المصريين فى توفير العلاج.