شكرا لقرائتكم خبر عن وجدي زين الدين فى مقاله بالوفد: مليون مبروك لليوم السابع على جائزة الصحافة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الكاتب الصحفي، وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، مؤسسة الخليج 365، لفوزها بجائزة الصحافة الذكية من نادى صحافة دبى، كأول جريدة مصرية تحصل على هذه الجائزة المرموقة.

وقال الكاتب الصحفي، في مقال له نشره عبر جريدة "الوفد"، بعنوان، مليون مبروك.. لـ«الخليج 365»، وحرص على تقديم التهنئة لكل العاملين في الخليج 365، قائلا:"من كل وجـدانـى ومشاعرى أتقدم بخالص التهنئة إلى الزميلة «الخليج 365» لحصولها على جائزة الصحافة العربية من نادى دبى للصحافة الذى يرعاه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبى.

وأضاف في مقاله: "حصول «الخليج 365» الذى يرأس مجلس إدارتها وتحريرها الزميل والصديق العزيز خالد صلاح على هذه الجائزة الرفيعة، يعنى أن هذا تكريم لكل الصحف المصرية الذكية، فاختيار الخليج 365، هو استحقاق لها بجدارة شديدة ولا أحد فى الوسط الصحفى ينكر ذلك.

وأوضح قائلا :" ومـــن كــل قلبى ووجـــدانـــى أتــقــدم بخالص التهنئة إلــى الزميل والـصـديـق العزيز خالد صلاح، لأن هذا تتويج لرحلة شاقة من العمل استمرت حوالى اثنى عشر عاما ، والحقيقة أن الروح الشبابية التى تطغى على صحيفة الخليج 365، تجعل منها دائما صحيفة لا تتوقف عن التطوير وتوظيف التقنيات والآليات الحديثة، ويرجع الفضل فى ذلك إلى الزميل خالد صلاح الـذى لا يبخل أبـدا على موقع «الخليج 365 بالتطوير المستمر وصرف الأموال الباهظة عليه ً من أجل أن يجد مكانة متميزة بين كل المواقع الإلكترونية، وكانت النتيجة الرائعة أن حصد الموقع جائزة الصحافة العربية كأحسن صحيفة ذكية

وذكر في مقاله :" والمعروف أن هذه الجائزة لا تعرف الوساطة ولا تـعـرف المحسوبية، وهيئة التحكيم فيها من شتى الدول العربية، ويشرفنى أننى واحد من ضمن هـؤلاء الذين يقومون بالتحكيم فى الجائزة، وهذا شرف لى أفخر به ما دمت حي على وجه الأرض، وهذه الجائزة التى حصلت عليها صحيفة «الـيـوم الـسـابـع»، تمنح لأكثر ا وتجديدا على صعيد التقنية ً ً المؤسسات تطور الذكية.

واختتم قائلا :"الخليج 365 صحيفة متميزة فى عالم وفعلا الصحافة الرقمية، وهذا ما جعلها الصحيفة المصرية الأولـــى فـى مصر التى تحصل علي هذه الجائزة الفريدة، وهذا ما يجعلنى أسعد بحصولها على الجائزة من نادى دبى للصحافة وقـــد يستغرب الجـاهـلـون أنـنـى أتحـــدث عن «الخليج 365» بهذا الشكل فى حين أننى أتولى مسئولية صحيفة وموقع «الوفد» الإلكترونى، والحقيقة أنـنـى سـعـدت بـهـذا الإنجـــاز الـذى حصلت عليه «الخليج 365»، وكأن «الوفد» هى التى حصلت على هذه الجائزة، والأمـر الآخر هو أن هذا تشريف كبير للصحافة المصرية، فحصول مؤسسة صحفية مصرية على الجائزة العربية، يعنى حصول كل الصحف المصرية على هذه الجائزة. أكـــرر التهنئة الحــــارة إلـــى صـديـقـى خالد صـلاح وإلـى كل الزملاء والأصـدقـاء والأعـزاء فى مؤسسة «الخليج 365»، الذين حققوا هذا الإنجاز، وكل التحية والتقدير إليهم.