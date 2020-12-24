شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تم فحص المترددين على الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك قبل بدء القداس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالزمالك، على فحص المترددين على الكنيسة مساء اليوم، قبل بدء قداس عيد الميلاد، وذلك من خلال كاشف الحرارة، بالإضافة إلى إلزام المدعوين بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بالكنيسة.

كما شهدت الكنيسة تشديدات أمنية، حيث حرص الأمن على عدم السماح بدخول الكنيسة إلا بعد إبراز دعوات دخول القداس على البوابات واجراء التفتيش اللازم للمدعوين، مع الالتزام بارتداء الكمامات والاستجابة لتعليمات المنظمين من أجل الحفاظ على صحة المصلين.

وفى السياق عملت الكاتدرائية على تطهير بواباتها ومقاعدها وكافة أبوابها قبل قداس اليوم وذلك للحفاظ على صحة المصلين

ومن المقرر أن يترأس الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في الثامنة مساء اليوم الخميس قداس عيد الميلاد المجيد حيث تتبع الكنيسة التقويم الغربي.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.



