شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق يشن حملة انضباطية مكثفة بسبب الكمامه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت شركة مترو الأنفاق اليوم الخميس، بتنفيذ حملة تفتيش مكثفة وموسعة بعدد من محطات الخطوط الثلاثة داخل صالات المحطات والأرصفة وأيضاً داخل القطارات.

بدأت الحملة بالتواجد بمحطة العتبة بالخط الثانى والثالث، ثم التوجه إلى محطة الشهداء بالخط الأول والثانى، وايضا محطات غمرة وكوبرى القبة وسراى القبة وعزبة النخل والمرج الجديدة، بالتتسيق مع شرطة مترو الأنفاق، ومشاركة الادارات العامة المعنية بشركة مترو الأنفاق ( العلاقات العامة والاعلام- الامن الداخلى بشركة المترو ) وبتواجد فريق عمل شركة الرواد للأمن وفريق عمل شركة فالكون جروب للأمن وذلك لضبط كافة الظواهر السلبية أو أي راكب مخالف لقرار إرتداء الكمامة على أرصفة المحطات أو داخل القطارات وتوعيتهم بضرورة إرتداء الكمامة حفاظاً عليهم وعلى من حولهم.

يذكر أن الشركة تقوم بشكل مستمر بتوعية جمهور الركاب بالخطوط الثلاثة بضرورة إرتداء الكمامة إلى جانب إستمرار الإذاعة الداخلية بجميع المحطات في إذاعة تنويهات بعدم دخول أي راكب من دون إرتداء الكمامة والتشديد على عدم نزعها داخل القطارات حتى لا يتعرض الراكب لغرامة فورية تصل إلى أربعة آلاف جنيها.

كما يذكر ان اجمالى عدد محاضر عدم ارتداء الكمامة بحملة اليوم بمحطات المترو المختلفة حوالى ١٦٨٧ محضر، وعدد ١٤ محضر بائع متجول.

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قيادتها والعاملين بها دوام الصحة والعافية لجميع مستخدمى هذا المرفق الحيوي والهام والذى يخدم الملايين من المصريين يومياً.