شكرا لقرائتكم خبر عن فوجئت بالمتهم عاريًا في غرفة نومها.. السجن 5 سنوات لكهربائي هتك عرض سيدة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفي عطية درويش، بمعاقبة كهربائي هتك عرض ربة منزل بالسجن 5 سنوات غيابيًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي عطية درويش رئيس المحكمة وبعضوية المستشارين أحمد عزت غريب ومحمد عاطف مشالي.

ووفقًا لأوراق القضية رقم 13065 لسنة 2020جنايات قسم شرطة الرمل ثان، تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد تلقيه ببلاغ من ربة منزل مقيمة دائرة القسم تتهم فيه كهربائي بهتك عرضها.

وتوصلت تحقيقات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أن المجنى عليها استعانت بالمتهم (ه.ر.م)، لإصلاح عطل كهربائي بشقتها واثناء ذلك قام بفصل التيار الكهربائي بحجة إتمام عمله.

وأضافت التحقيقات انه عند عودة التيار الكهربائي مرة أخرى فوجئت المجنى عليها بالمتهم داخل حجرة نومها عاريًا من ملابسه، وقام بدفعها على السرير محاولا اغتصابها، وجسم فوقها محاولا حسر ملابسها وتلمس مواطن عفتها وهتك عرضها، وتمكن المتهم من الهرب عند استغاثة المجنى عليها.

وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية والتي أصدرت حكمها غيابيا على المتهم بالسجن 5 سنوات.