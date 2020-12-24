جاب الله يقود حملة لوقف بناء 4 عقارات مخالفة ويتحفظ علي المعدات بمطروح

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح حملة مكبرة لايقاف أعمال بناء لـ4 عقارات مخالفة بمناطق خلف عمارات اللوكس وشارع التهريب والسنوسية وذلك تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة ومشاركة شرطة المرافق. وأكد جاب الله بانه تم التحفظ على معدات وأدوات بناء لعدد 4 عقارات مخالفة تعمل بدون ترخيص وذلك خلال المرور اليومي على الأحياء وتلقي عدد من البلاغات تبين عدم وجود تراخيص للعقارات ال 4 وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحاب العقارات وتم ايقاف الأعمال طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

كما أكد مواصلة استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة لضبط البناء العشوائي بالتزامن مع جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وشدد رئيس المدينة بانه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعدى على أراضى الدولة والبناء العشوائي تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بالتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة . الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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