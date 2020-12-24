شكرا لقرائتكم خبر عن إحسان الخطيب: ترامب غير مقتنع بخسارته في الانتخابات الرئاسية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موريستيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير مقتنع حتى الآن بخسارته في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» من أمريكا مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحزب الديمقراطي قام بالإدعاء أن روسيا قامت بإنجاح ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وكشف إحسان الخطيب، أنه في حال إقرار أن روسيا تدخلت في نتيجة الانتخابات فيجب وجود رد فعل تجاه روسيا وهو ما لا يريده ترامب، حيث لا يرغب في افتعال مشكلة مع روسيا.

وأشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة موريستيت إلى أن هناك مشاكل في العملية الانتخابية ويستمر ترامب في الحديث عن وجود عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

واستطرد الدكتور إحسان الخطيب، أن الجمهوريين نجحوا في تغيير قواعد اللعبة الانتخابية في الولايات لتغيير النتيجة حيث كان الفارق بآلاف الأصوات وليس بملايين الأصوات.