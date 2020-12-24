شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع أعمال حفر «بئر الأمهات» بسيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، أعمال الحفر بئر المياه العميقة بمنطقة الأمهات بسيوة والذى ينفذه جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بتكلفة 7 ملايين جنيه. وأكد المحافظ أن المدة المستهدف انتهاء فيها أعمال الحفر 4 أشهر للوصول إلى منسوب حفر حوالى 1100 متر، ووصلت حتى الآن ـعمال الحفر لعمق مسافة 350 متر للعمل على توفير مياه الري للمنطقة الزراعية المحيطة ضمن أعمال الحفر المقنن للآبار حفاظًا على منسوب ضخ المياه مع وقف الحفر العشوائي والعمل على وقف ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي بسيوة. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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