شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يزف بشرى سارة للمعلمين ويعلن موعد صرف المزايا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المعلمين ومعاونيهم سيصرفون المزايا المالية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع مرتب شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى تخصيص ٣،٦ مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة على ثلاث دفعات.
وأكد أنه بنهاية ديسمبر الجاري، سيكون قد تم صرف ٢٠ مليار جنيه من متأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين المستفيدين من مبادرة السداد النقدي والفوري؛ بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة.
كما لفت إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت ١٠ مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، كما أن مجلس الوزراء وافق على الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، اعتبارًا من أول يناير حتى نهاية أبريل المقبل.
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