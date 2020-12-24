شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: ميزانية مفتوحة لقطاع الصحة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتوفير موازنة مفتوحة للقطاع الصحي؛ بما يُمكنه من أداء دوره بفاعلية في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، موضحًا أن الأحداث الاستثنائية التي يمر بها العالم، تفرض إعادة ترتيب أولويات الإنفاق؛ بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين.

وقال معيط ردًا على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي الخميس- بمناسبة مضى عام على الانطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إنه تمت الموافقة على التعاقد على ٢٠ مليون جرعة من مصل لقاح كورونا بغض النظر عن التكلفة، وحجز٣٠ مليون جرعة أخرى

وأضاف أن الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوى وصلب من خلال بناء الاحتياطيات اللازمة لذلك، لتوفير الضمانات اللازمة لاستدامة الملاءة المالية، على نحو يحقق المرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات.

لفت وزير المالية رئيس الهيئة إلى أن هناك تعديلاً تشريعيًا لقانون التأمين الصحي الشامل يتضمن خصم نسبة المساهمات التكافلية من الوعاء الضريبي؛ تيسيرًا على مجتمع الأعمال.

وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل نظام تكافلي، وأن الدولة تدفع اشتراكات غير القادرين، وأنه سيتم تكليف جهة مستقلة لقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة بالمنظومة الجديدة.

وأوضح محمد معيط أن هناك نظمًا مالية مجزية للعاملين بالتأمين الصحي الشامل لجذب الكفاءات، مع الحرص المتزايد على التدريب المستدام وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.