شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة توقف بناء 4 عقارات مخالفة في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح حملة مكبرة لايقاف أعمال بناء 4 عقارات مخالفة بمناطق خلف عمارات اللوكس وشارع التهريب والسنوسية، وذلك تحت إشراف وتنفيذ إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة ومشاركة شرطة المرافق.

وأكد «جاب الله» في بيان، الخميس، أنه جرى التحفظ على معدات وأدوات بناء لـ4 عقارات مخالفة تعمل بدون ترخيص وذلك خلال المرور اليومي على الأحياء وتلقي عدد من البلاغات تبين عدم وجود تراخيص للعقارات الـ 4، وذلك بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحاب العقارات وتم ايقاف الأعمال طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

كما أكد مواصلة استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة لضبط البناء العشوائي بالتزامن مع جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدّد رئيس المدينة بانه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعدى على أراضى الدولة والبناء العشوائي تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بالتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة.