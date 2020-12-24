شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة السويس تحصد مراكز متقدمة في بطولة الشهيد الرفاعي للسباحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن أحد ابناء جامعة السويس من ذوي الهمم الطالب يوسف جلال محمد من الفوز بالمركز الثاني في بطولة الشهيد الرفاعي للسباحة التي تستضيفها جامعة الإسكندرية خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ ديسمبر الجاري .

وفي نفس البطولة حصل الطالب إبراهيم محمود ابراهيم، أن يحقق المركز الثالث في مسابقة ٥٠ متر حرة .

وبهذه المناسبة فقد وجه أ.د. السيد الشرقاوي رئيس الجامعة رسالة لأبنائه الطلاب عبر صفحة المركز الإعلامي للجامعة مهنئا لهما بهذا الانجاز الكبير ومتنيا دوام التقدم والرقي .