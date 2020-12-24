شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مكتبة الإسكندرية صرح علمي كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة؛ وزير الأوقاف، إن مكتبة الإسكندرية صرح علمى كبير يوفر مئات الألوف من الكتب والموسوعات أمام الطلاب والباحثين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها لمكتبة الاسكندرية اليوم برفقة نظيره نصر الدين مفرح؛ وزير الأوقاف السوداني، والوفد المرافق لهما، للإطلاع على المكتبة ومقتنياتها من خلال جولة تفقدية.

واستفسر وزير الأوقاف المصري؛ عن عدد الطلاب والباحثين المترددين على المكتبة وموقعها الإلكتروني، مشددًا على أن مكتبة الإسكندرية صرح علمي وثقافي كبير.

ومن جانبه أشاد وزير الأوقاف السوداني؛ بالمكتبة والدور التنويري الذي تقدمه ليس بالنسبة لمصر فقط ولكن العالم أجمع، مؤكدًا على ضرورة تواصل وزارته مع المكتبة للإطلاع على المخطوطات، بالإضافة إلى تدريب الباحثين السودانيين على التعامل مع المخطوطات.

