شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية: سندعم اتحاد الطلاب الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الاسكندرية، أن العملية الانتخابية شهدت حالة من الشفافية والنظام والتعامل بحيادية ونزاهة من خلال صناديق شفافة.

ووجّه كلمة للمجلس الجديد خلال إعلان النتيجة مساء الخميس، أوضح خلالها المهام المطلوبة منهم تجاه جميع طلاب الجامعة، مؤكداً أن النشاط الطلابى هو جزء أصيل من الحياة الجامعية مرتبط بتكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي.

وأعلن أن الجامعة بصدد إنشاء برامج صناعة القادة اعتباراً من العام الدراسي الحالى، لتأهيل الطلاب وإعداد كوادر قيادية للمستقبل، وأكد أن الجامعة ستدعم الإتحاد الطلابي الجديد وستقدم له كافة التسهيلات المادية والمعنويّة التي يتطلبها دورهم في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية تقدم للمشاركة فيها 1184 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد المرشحين بعد فحص الطلبات والطعون 1062 طالب وطالبة، مشيرا إلى إن الإتحاد الجديد مطالب بتنفيذ أنشطة طلابية فاعلة يستفيد منها الطلاب، والاهتمام بربط جميع الطلاب بكل ما يتم من أنشطة طلابية وجامعية وعلمية كما شكر سيادته الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وقدّم الشكر لمجلس الاتحاد الماضى على جهده خلال العام الماضى في ظروف استثنائية وصعبة لم تمر بها الجامعة من قبل، موضحاً أن الاتحاد السابق كان له دور فعال في انتهاء العام الدراسي الماضى على النحو الأمثل، كما طالب المجلس الجديد بمواصلة ذلك الجهد خلال نفس الظروف.

فوز يسير الدين الزربة بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية ومحمد لبيب نائباً (صور)

فوز يسير الدين الزربة بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية ومحمد لبيب نائباً (صور)

فوز يسير الدين الزربة بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية ومحمد لبيب نائباً (صور)

فوز يسير الدين الزربة بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية ومحمد لبيب نائباً (صور)

فوز يسير الدين الزربة بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية ومحمد لبيب نائباً (صور)

فوز يسير الدين الزربة بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية ومحمد لبيب نائباً (صور)