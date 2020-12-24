شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يقرر تخفيض العاملين في الجهاز الإداري للمحافظة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وتفعيل كافة قرارات الدولة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأصدر محافظ مطروح قرارًا بتنظيم العمل بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة خلال الفترة القادمة من خلال خفض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومى بما يؤدى إلى تقليل الكثافات والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين.

كما وجه محافظ مطروح لجميع رؤساء المدن بالتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الاثار المحتملة للموجة الثانية وذلك من خلال تطبيق الطرق المثلى للحد من التجمعات أو الاجتماعات أو الاحتفالات، والتأكيد على تأجيل المهرجانات العامة والجماهيرية، والتشديد على التزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك والقطارات ووسائل النقل الجماعي سواء العامة أو الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وخاصة ارتداء الكمامة وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع المنشآت العامة وشوارع المحافظة وتطبق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين لهذه الإجراءات.

كما شدد محافظ مطروح على المتابعة المستمرة للتأكد من الإلتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعي بالمقاهي والكافتيريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها وحظر إقامة الأفراح وما يماثلها من المناسبات في الأماكن المغلقة مع استمرار غلق دور المناسبات وحظر اقامة سرادقات العزاء وغلق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظةمع تطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، والتأكيد على قطاع الفنادق- مع فتح الانشطة – الإلتزام بكل دقة بقواعد وأساليب الوقاية، وقيام الجهات الحكومية والخاصة بالالتزام الكامل بكل أساليب الوقاية سواء في المكاتب أو منافذ تقديم الخدمة أو في المصاعد داخل المؤسسات أو وسائل النقل الخاصة بها.