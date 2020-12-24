شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية الفنية للعام الدراسي 2020/2021 والتي تبدأ في 10 يناير وتنتهى في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.
وشدد المحافظ على متابعة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامة الطلاب والمراقبين من انتشار فيروس كورونا وتوافر أدوات التعقيم والتطهير مع التشديد على ارتداء الكمامات، مع توفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين خلال فترة الامتحانات، ومراعاة أيام الأجازات الرسمية للأخوة المسيحين خلال فترة الامتحانات.
وأوضح عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المرحلة الابتدائية للتعليم المجتمعي تبدأ يوم 10 يناير والابتدائي العام يوم 12 يناير، أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فتبدأ من يوم 13يناير للصفين الأول الإعدادي، ومن 30 يناير للصف الثالث الإعدادي.
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