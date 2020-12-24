شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السوداني: التجربة المصرية في التسامح الديني تجربة عظيمة ومتفردة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح وزير الأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح بأن ما لمسه خلال زيارة مجمع الأديان بصحبة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري يؤكد أن التجربة المصرية في مجال التسامح الديني تجربة عظيمة ومتفردة ، وجديرة أن تعمم في العالم كله لإرساء وترسيخ أسس التسامح الديني والسلام العالمي. جاء ذلك خلال افتتاح المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالإسكندرية اليوم الخميس . تصوير آخرون تصوير آخرون الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

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