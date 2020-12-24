شكرا لقرائتكم خبر عن وقف مسئول الأحكار بمنطقة أوقاف القاهرة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المهندس سيد سعد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وقف "م.ع"، مسئول ملف الأحكار بمنطقة الهيئة بالقاهرة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات فيما نسب إليه من تقصير في أداء واجبه الوظيفي.

وذكر بيان للوزارة اليوم أنه تم التنبيه على جميع مناطق الهيئة بعدم التعامل معه ويعمم منشور بذلك بمعرفة منطقة هيئة أوقاف القاهرة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية بلغت (1,674,380,155) جنيهًا خلال عام 2020م، وهو أعلى عائد سنوى في تاريخ هيئة الأوقاف المصرية منذ إنشائها ، بزيادة قدرها (174,217,764) مليون جنيه عن العام الماضي 2019م ، بنسبة نمو تقدر بنحو 11,61% ، رغم تداعيات فيروس كورونا.



وذكر بيان للوزارة اليوم، أن هيئة الأوقاف المصرية، حققت أداءً متميزًا في النصف الأول من العام المالي الحالي ، حيث حققت نموًا فاق التوقعات بزيادة أكثر من 20% في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020 / 2021م.