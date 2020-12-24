شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك تخصص قاعة جانبية لقداس عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالزمالك، قاعة جانبية مزودة بشاشة عرض في مبنى إداري داخل كاتدرائية جميع القديسين وذلك لنقل صلوات قداس عيد الميلاد مباشرة بالشكل الذي يسمح بتوفير مساحات أكبر للتباعد الاجتماعي، حيث أعلنت الكنيسة إن ترتيبات قداس العيد هذا العام تراعي الظروف والاشتراطات الصحية التي خلفها وباء كورونا.

وشهدت الكنيسة تشديدات أمنية، كما حرص الأمن على عدم السماح بدخول الكنيسة إلا بعد إبراز دعوات دخول القداس على البوابات والالتزام بارتداء الكمامات والاستجابة لتعليمات المنظمين من أجل الحفاظ على صحة المصلين.

وفى السياق عملت الكاتدرائية على تطهير بواباتها ومقاعدها وكافة أبوابها قبل قداس اليوم وذلك للحفاظ على صحة المصلين

ومن المقرر أن يترأس الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في الثامنة مساء اليوم الخميس قداس عيد الميلاد المجيد حيث تتبع الكنيسة التقويم الغربي.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.