شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود وزارة التعليم العالى لتطوير المستشفيات الجامعية خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التعليم العالى تقريرا حول حصاد الوزارة خلال 2020 فى افتتاح وتطوير أقسام جديدة بالمستشفيات الجامعية، الذى تضمن زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوي للأطفال بتكلفة مليون ومائتين وخمسين ألف (3 ماكينة بمستشفى أبو الريش الياباني، 2 ماكينة بمستشفى بني سويف الجامعي، 1 ماكينة بمستشفى اسوان الجامعي)، شراء 7 ماكينات للغسيل الكلوي بتكلفة مليون وأربعمائة ألف بمستشفى سوهاج الجامعي، وتطوير 13 غرفة عمليات بتكلفة 15 مليون جنيه بنظام الكبسولة لخدمة المرضى بمستشفى الزقازيق الجامعي

وأشارت التعليم العالم إلى أنه تم افتتاح وتطويرات بمستشفى سموحة لطب الأطفال بتكلفة أكثر من 20 مليون جنيه بكل من (وحدة العناية المركزة، وحدة الأمراض الوراثية التمثيل الغذائي، وحدة مناظير الجهاز التنفسي، وحدة الاشعة التداخلية للجهاز الهضمي وجهاز المسالك البولية) وشراء 39 حضانة أطفال جديدة منهم 4 حضانات بمستشفى الأطفال جامعة الزقازيق و9 حضانات بمستشفى بنى سويف الجامعي، ليصل عدد الحضانات بالمستشفيات الجامعية 885 حضانة، وزيادة عدد 63 سرير عناية مركزة بالمستشفيات الجامعية منها 10 أسرة بمستشفى الجراحة بجامعة الزقازيق و3 أسرة بمستشفى بنى سويف الجامعي و36 سرير بمستشفيات جامعة قناة السويس ليصل إجمالي عدد أسرة العناية بالمستشفيات 4788 سرير

وكشفت الوزارة عن إنشاء معمل مرجعي لخدمة كافة المستشفيات الجامعية، وتطوير المعمل المركزي بمستشفيات جامعة أسيوط بتكلفة 2.5 مليون دولار، وتطوير مستشفى الشاطبي الجامعي لطب الأطفال بمستشفيات جامعة الإسكندرية، وزيادة عدد أسرة العناية المركزة للأطفال بمستشفى سموحة الجامعي من 6 إلى 31 سرير، وتطوير مبنى المعهد القومي للأورام، وتطوير مستشفى الطوارئ بالقصر العيني، وتطوير بنوك الدم بمستشفيات (المنيا الجامعي -قناة السويس الجامعي-بني سويف الجامعي) بحوالي مبلغ 2 مليون جنيه

وعن المشاركة فى المبادرات الرئاسية، كشفت الوزارة المشاركة فى مبادرة "100 مليون صحة "، القضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية" (تم إجراء مسح 319.989 ألف طالب و300 ألف مواطن من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمستشفيات الجامعية)، مبادرة "صحة المرأة" (المرحلة الأولي 5 مستشفيات جامعية تعمل كمراكز تشخيص متقدمة للحالات الإيجابية فى المسح وتدريب العاملين بنقاط المسح لحوالي 12 ألف حالة، و "إنهاء قوائم الانتظار": 75 ألف تدخل جراحي من إجمالي قوائم الانتظار و 79% من حالات زرع الكبد.