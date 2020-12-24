شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس الدولة: وزارة الأوقاف قامت بجهد كبير فى تجديد الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أن وزارة الأوقاف المصرية قد قامت بجهد كبير في مجال تجديد الخطاب الديني في العالم بأسره ، من خلال حركة الترجمة الواسعة التي قامت بها إلى مختلف لغات العالم.

جاء ذلك خلال كلمته فى اللقاء التثقيفي الذي عقدته وزارة الأوقاف المصرية للأئمة المصريين والسودانيين في الدورة التدريبية المشتركة بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية اليوم الخميس.

قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إن وزارة الأوقاف أعدت أئمتها على مستوى عال من الثقافة ، من خلال تطويرها المستمر لأكاديمية الأوقاف المصرية وبرامج التدريب المستمرة.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى، اليوم الخميس، المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالإسكندرية، وذلك بمعسكر أبى بكر الصديق التابع لوزارة الأوقاف المصرية بمدينة الإسكندرية.

ويشارك فى المعسكر عدد من الطلاب الأندونيسيين والطلاب النيجيريين المسجلين على منحة دراسية من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة



اللقاء التثقيفي الذي عقدته وزارة الأوقاف المصرية للأئمة المصريين والسودانيين (1)



اللقاء التثقيفي الذي عقدته وزارة الأوقاف المصرية للأئمة المصريين والسودانيين (2)



