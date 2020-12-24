شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 58 رحلة دولية وداخلية لنقل 5422 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران غدا الجمعة ،رحلاتها إلى 58 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 5422 راكب ، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

قالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الخميس ، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، كازابلانكا، تونس، بغداد، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، ميلانو، چنيف، امستردام، كوبنهاجن ، روما، ميونخ، نيويورك، أثينا، چوبا، ڤيينا، فرانكفورت، البحرين، عمان، نيروبي، اديس أبابا، اربيل)، بالإضافة إلى 15 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5422 راكب.