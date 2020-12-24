شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الخليج 365 على فوزها بجائزة الصحافة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بخالص التهنئة لمؤسسة ”الخليج 365” والقائمين عليها لحصولها على جائزة الصحافة العربية من فئة الصحافة الذكية.

وأكد المستشار عصام المنشاوي، تقديره لدور الصحافة وما تقوم به مؤسسة الخليج 365 من جهود في توعية الرأي العام، مؤكدا أن جائزة الصحافة العربية هي تكليل لجهود العاملين بها الذين يقومون بعمل احترافى، مقدما التهنئة إلى رئيس تحرير جريدة الخليج 365 خالد صلاح وكافة العاملين بالمؤسسة.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.