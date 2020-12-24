شكرا لقرائتكم خبر عن من حقك الحصول على تيار كهربائى بدون تذبذب.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه فى إطار حرصه علي توعية مشترك مرفق الكهرباء بحقوقة وواجباته، ومن بين حقوق المستهلك حصولة علي خدمة جيدة وتيار كهربائي مستقر بدون تذبذب او انخفاض بالجهد أو انقطاعات مستمرة بالتيار.

ونصح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اي مواطن يعاني من مشكلة في تذبذب التيار سرعة التقدم بشكوي سواء لشركة توزيع الكهرباء التابع لها أو لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.





ويوفر الجهاز منافذ لتلقى شكاوى المواطنين وهى:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2 - من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3 - من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي11811شارع صلاح سالم.

4 - من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5 - من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154)