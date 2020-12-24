شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..الصحة: توزيع اللقاح عبر منظومة تربط الموقع الإلكترونى بالخط الساخن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.



الصحة: توزيع اللقاح من خلال منظومة تشغيل تربط بين الموقع الإلكترونى والخط الساخن

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