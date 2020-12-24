بدأت بمنشور وانتهت بالرصاص.. رحلة سقوط عصابة بيع الآثار المقلدة في الحي الراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ضربة أمنية موجعة وجهتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لعناصر تشكيل عصابي تخصص فى ترويج الآثار المقلدة عبر الإنترنت.

الفصل الاول من الحكاية جاء برصد قطاع الأمن الوطني منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يروج صاحبها لبيع قطع أثرية مقلدة.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائى المشكل من قطاع شرطة السياحة والآثار عن تورط 5 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية في الواقعة.

المتهمون الخمسة استأجروا فيلا بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، اتخذوها مقراً لنشاطهم الإجرامى.

كما أضافت التحريات عزم 4 أشخاص "محددين" التوجه للفيلا المشار إليها لمشاهدة بعض القطع المعروضة لشرائها وسداد مقدم جزء من ثمنها لإعادة بيعها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالفيلا المشار إليها بمأمورية بالتنسيق مع قطاعات (شرطة السياحة والأثار - الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى) ومديرية أمن الجيزة.

حال وصول القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية صوبهم فبادلتهم القوات إطلاق النيران ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط المتهمين وبصحبتهم (8 أشخاص - القائمين على المراقبة والحراسة لأربعة منهم معلومات جنائية.

وأسفر تبادل إطلاق النيران عن إصابة أحد المتهمين بطلق نارى حال محاولته الهرب، وضبط بحوزته (طبنجة) وتم نقله للمستشفى لإسعافه.

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية كبيرة من العملات الأجنبية المزورة - مبالغ مالية كبيرة – 9 تماثيل مختلفة الأحجام - بندقيتين ضغط هواء إحداها مُركب عليه تليسكوب - 5 خزائن – كمية من الطلقات - ماكينة للكشف عن العملات - 5 سيارات يستخدمها أفراد التشكيل العصابى).