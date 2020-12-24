محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. وأسفرت جهودها عن ضبط "مصنعين، متجر أعلاف" بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن المنوفية بمضبوطات بلغت 38 طن أعلاف حيوانية – 230 طن أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة مجهولة المصدر وبدون بيانات وبدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية. وضبطت الحملات 14 قضية "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وسيارة بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية بمضبوطات بلغت 8,250 طن منتج نهائي لأعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون بيانات، مصنع عشوائي لإنتاج زيت الطعام بنطاق "مديرية أمن المنوفية" بمضبوطات بلغت 32 طن زيوت طعام "مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية". التفتيش البيئي: ضبط 10 منشآت صناعية بدون "سجل بيئي – ترخيص مزاولة نشاط" بنطاق مديرية أمن القاهرة. كما تم ضبط 22 سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات انبعاث أدخنة كثيفة قضيتين زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانوناً بنطاق المنطقة المركزية. وفى مجال حماية الثروة السمكية: ضبط 64 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، 10 وحدات نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية، 10 قضايا تلوث نهر النيل والمجاري المائية بنطاق المنطقة المركزية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مصنعين بداخلهما 268 طن أسمده وأعلاف مغشوشة في المنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.