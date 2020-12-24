خلال حملة نوعية.. شرطة التموين تُحبط ترويج 4 طن أسماك فاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملة نوعية على محلات الأسماك المملحة والمدخنة بنطاق محافظة كفر الشيخ . أسفرت الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط (15) قضية بإجمالي مضبوطات (4,38 طن "أسماك مملحة ومدخنة") غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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